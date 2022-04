Jean-Michel JARRY

Responsable du Support SAGE.



En charge de projets de déploiement de la Ligne 1000 de SAGE (SAGE FRP, SAGE ERP, SAGE Treasury) mais également Consultant Fonctionnel, Analyste-Concepteur (ESM, UML) et Chargé des Infrastructures Complexes (MS Terminal Server, Citrix XenApp, Client RIA, Cloud).



Par ailleurs, ayant été certifié sur la totalité des logiciels SAGE (Ligne 100, Ligne 500, Intégrale et Paie) et maintenant sur la Ligne 1000, j'interviens également en appui avant-vente pour proposer au client une solution globale et intégrée.



Mes compétences en SGBD (SQL Server, Oracle) et en Développement Logiciel (Visual Studio et .NET) me permettent également d'assurer l'interface avec les Services de Développement.



Enfin, mon expérience en Systèmes me permet d'être l'interlocuteur privilégié des Services Informatiques.



Mes compétences :

SAGE

SAGE Paie

Microsoft Sharepoint

Microsoft SQL Server