Après une carrière de sapeurs pompier militaire et toujours sous-officier pompier volontaire, j'ai créé mon Organisme de Formation en Secourisme, Prévention et Incendie. Entouré de formateurs compétent dans leur domaine d'action, nous vous proposons aujourd'hui de vous accompagner dans vos besoins de formations.



Nous disposons des habilitations nationales S.S.T et C.P.S I.D.



Développant la formation P.R.A.P (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique)dans le domaine de la santé (Hôpitaux, maison de retraite, I.M.E, E.H.P.A.D, Adapeï, etc...) et de l'industrie, Bâtiment , Commerce.



Formateur Certificat Prévention Secours "Intervenants à domicile" personnels aidants et soignants



Nous intervenons aussi dans toutes les formations premiers secours,SST, initiation défibrillateur, habilitation électrique basse tension électricien et non électricien.



Nous proposons aussi toutes formations incendie et évacuation, tous niveaux confondus avec possibilité de répondre à des besoins spécifiques.



La prévention étant un domaine que j'affecte aussi je réalise l'élaboration de document unique et réalisation de plan d'évacuation.



Nous disposons de matériel pédagogique et théorique en adéquation avec les formations proposées.



En espérant partagez avec vous une future collaboration.



jean-Michel LAFORGE



