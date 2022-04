Jean-Michel LAGIER

Après 32 ans de salariat en entreprises, en cabinets d'architecture et en maîtrises d'ouvrage, j'ai décidé de m'installer à mon compte.

J'ai créé en avril 2014 une SARL, dont les objets principaux sont l'étude de capacité foncière, le montage de projets avec des partenaires privés et ou publics et l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou conduite d'opérations, tout particulièrement dans le secteur du logement..

Je suis en recherche d'affaires dans les départements de l'AIN, de la COTE D'OR, de l'ISERE, du RHÔNE, de la SAÔNE ET LOIRE, de la SAVOIE et de la HAUTE-SAVOIE.

Vous pouvez me contacter au 07.87.63.25.47 ou sur ma boîte mail contact@amotec-sarl.fr et aller visiter le site internetArray





Mes compétences :

Motif

Quelques références Assistance