Jean Michel LAINE

Directeur de centre de profits confirmé

J’ai une expérience de 25 ans dans le domaine de la prestation de services dont 15 ans sur le poste de Directeur.

Tout au long de ma carrière qui s’est déroulée durant 22 ans chez Securitas qui est une société appartenant à un groupe de dimension internationale et 03 ans chez Torann-France qui est une société familiale, j’ai peu mettre à profits l’ensemble de mes compétences.



Mes compétences :



Management :

Anime et dynamise les équipes de l’encadrement

Anime les réunions des Instances représentatives du personnel

Définis et décline les orientations stratégiques d’une structure

Définis les besoins de la formation et en assurer le suivi



Gestion :

Elabore et gère les budgets

Maitrise et réduit les coûts de fonctionnement

Recouvre les créances

Analyse les marges et apporte les actions correctives si nécessaire



Commerce :

Apporte un soutien aux équipes commerciales lors des négociations

Gére le portefeuille clients et le développer



Mes qualités :

M’adapte rapidement aux situations

Crée des relations de confiance

Suis rigoureux, organisé et dynamique

Gère les priorités



Mes compétences :

Rigueur

Autonomie

Dynamique

Adaptabilité