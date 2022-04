Jean-Michel LAURENT

Juillet 2000 – Poste actuel (13 ans)



Gestion : communications numériques, sytème colorimetrique(CGS – ORIS), parc informatique, des logiciels, des licences, calibration des écrans

Mise en place de procédures internes pour l'amélioration de la qualité du produit final et du service client

Création de cahiers des charges par client

Formation des collaborateurs







Operateur PAO, Scaneriste,

Papeteries d'Espaly - Creaprint



Responsable CDI BARCO

Scannériste

Formation interne International Paper : animateur de groupe qualité en vue de la certification ISO 9002 de la photogravure intégrée.

Conseils clientèle et démonstrations P.A.O. notamment lors de salons de l’emballage : Eurexpo – Villepinte – Agen – Avignon.

Conseils clientèle pour l’élaboration de maquettes d’emballages puis travaux d’études avec des agences de publicité

Calcul et mise en pratique de courbes d’engraissement, par secteur d’activité (carton et film plastique) pour obtenir un rendu similaire entre cromalin et impression



Mes compétences :

Photogravure

Nexus

Artpro

Pao