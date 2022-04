Jean-Michel LAUT

Mes compétences a mettre en avant sont :

Pour le Management : Pratique de plus de 6 années de management d’équipes techniques dans des contextes de fort stress, avec des contraintes de sécurités lourdes.

Pour le dialogue avec les autres : Habitude d’un contact en direct avec la clientèle pour la gestion d’anomalies, d’études et de procédure d’urgences suite à des pannes.

Pour la technique : Très bonnes connaissances pratiques et théoriques de l'IP, de nombreux algorithmes de routage ainsi que des contraintes de QoS.



Mes compétences :

Responsable

Télécommunication

Cisco

Informatique

Management

Gestion de projet

C