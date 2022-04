Jean Michel LAVERGNE

Formateur en communication .... Pédagogie centrée sur l'analyse de l'autre ...



Mes études se sont poursuivies après le BAC par deux années à l'école supérieure d'Assurances (ESA) sanctionnées par le diplôme de l'école.



J'ai ensuite démarré ma carrière dans un cabinet de courtage,puis je l'ai poursuivie au sein d'une compagnie d'assurances (CONTINENT ASSURANCES) en tant qu'inspecteur commercial (manager) de réseaux.



Rapidement,je me suis dirigé vers le management et la formation commerciale en privilégiant l'aspect développement personnel.



Suite au rachat de la société Continent Assurances par le groupe Générali, j'ai quitté l'entreprise, et j'ai choisi de démarrer en janvier 2008 une carrière de consultant-formateur indépendant.



Aujourd'hui, mon domaine de compétence principal, tourne autour de l'accompagnement commercial et managérial, notamment dans le secteur bancaire, la distribution et les services.



Mes compétences :

Animation de formation

Pédagogie

Programmation neuro-linguistique

Coaching

Formation