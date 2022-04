Jean-Michel LE CALVEZ

Journaliste de formation, je suis spécialisé dans toutes les formes d’écriture et sur tous les supports : numérique/digital, print/édition et vidéo/motion design.



Je résume ce savoir­ faire à travers mes différentes activités sous la société JMLC créée en 1993 :



- Communication éditoriale

- Concepteur­-rédacteur

- Auteur

- Intervenant / formateur



Références actuelles :



Sciences Po Bordeaux - CESER Aquitaine - Conseil Régional Aquitaine - Région ALPC - Resoo - Cap Ingelec - Logévie - Bulko - Groupe Sud Ouest - Girondins de Bordeaux - M6 Editions - Agence Convergence - TBWA Bordeaux - Citron Pressé - Hypophyse - Sup de Pub - Kedge - IREP



http://www.jmlc.info



Mes compétences :

Stratégie de marque

Rédaction de journaux d'entreprise

Formateur

Coaching à l'écriture d'ouvrages

Journalisme

Publicité

Mailing et E-mailing

Rapport d'activité

Dossier de presse

Conception éditoriale de site internet

Création de nom de marque

Conception-rédaction publicitaire

Auteur

Direction éditoriale

Communiqué de presse