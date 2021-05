En 2021, une Quitterie de Galard® toujours à vos côtés...



«Quitterie de Galard® parle peu delle, mais fait parler : surtout pas mégalo et un brin écolo (par tous les temps, le vélo est son moyen de transport favori), toujours à lécoute et pragmatique (Ipad en bandoulière et téléphone mobile à portée de main)» ... parmi ses compétences, peut-être une qui vous concerne !



COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE : une expertise multiple et durable dans les Relations avec la Presse et les Médias

ENSEIGNEMENT & FORMATION : communication interne et externe, mécénat, expression orale, ressources humaines, accompagnement de projet, marketing de la recherche demploi...

COACHING : Orientation scolaire & professionnelle - Entraînement aux entretiens de motivation (Ecole de Commerce, orthophoniste, ingénieurs)



Dans mon panier RELATIONS avec la PRESSE, d'un simple « clic », découvrez, dégustez et écoutez l'actu de mes clients



La FONDATION DE FRANCE SUD OUEST

www.fondationdefrance.org



La Rive Droite ! Le GRAND PROJET DES VILLES Bassens, Cenon, Floirac et Lormont

www.blog-rivedroite.fr



MESOLIA et le TOIT GIRONDIN : entreprise sociale pour l'habitat en Nouvelle Aquitaine et Occitanie

www.mesolia.fr



ENEAL (ex LOGÉVIE) : foncière médico-sociale du Groupe Action Logement. www.eneal.fr



Santé - Sécurité - Environnement

MASE NORMANDIE - et les MASE AWARDS octobre 2017 au Havre

MASE SUD OUEST Rencontres Santé Sécurité Environnement organisée par le MASE Sud-Ouest sur le thème : de la prévention à la culture sécurité, tous concernés. Prochaine rencontre le 19 juin 2018 à Agen www.maseso.fr / Twitter @maseso



CLAIRSIENNE : LUMI première pierre à Bordeaux Euratlantique 2017 ; Pulsation.s le rendez vous pour réfléchir ensemble à la ville de demain

www.clairsienne.fr



COLLECTIF D'ARTISANS, D'ARTISTES ET DE CREATEURS SIMONE ET LES MAUHARGATS / Plateforme dédiée aux métiers d'art et de la création à Saint-Macaire http://www.simoneetlesmauhargats.com

ZEPHYR ET COMPAGNIE / Créatrice de bijoux de tête Plumes



AROSHA La semaine des HLM 2017

Groupe ALILA à Bègles avec Clairsienne

exterrA par DOMOFRANCE : Le 1er lotissement vertical de France à Bègles Septembre 2016

CILOGIS LOGEVIE : 3 ème Colloque Européen Silver économie et Habitat 25 octobre 2016

La Réserve D'ARJUZANX www.reserve-arjuzanx.fr

Le Comité Ouvrier du Logement (Le COL) à Bordeaux lancement d'une opération d'habitat participatif dans le quartier Brazza http://www.le-col.com

Les Ateliers Saint-André, experts dans l'agencement de magasin et la fabrication de mobiliers sur-mesure

www.asa-agencement.com

2ème Colloque européen "Silver Economie & Habitat, innover pour une ville durable" à Bordeaux octobre 2015

ALIANCE Territoires : issue de la fusion Cilso/Aliance 1% logement : 3ème opérateur immobilier national par sa production de logements locatifs et de promotion privée. Création le 15 juillet 2014



CROWDFUNDING-IMMO, une plateforme de financement participatif dédiée à l'immobilier www.crowd-immo.fr



La FERME DE TAUZIET Site internet de ventes événementielles de produits du terroir www.lafermedetauziet.fr.



ECO QUARTIER LES AKENES selon CLAIRSIENNE A Lormont, le 1èr éco quartier de la Rive droite de l'Agglomération bordelaise

www.clairsienne.fr



LA NUIT DES RESEAUX D'AQUITAINE co-organisée par l'Apacom et la Mêlée www.aquitaine.nuit-des-reseaux.com



ASSOCIATION DE SOUTIEN SCOLAIRE ENFANTS MALADES (ASSEM) avec le CCSO www.ccso.fr

UNIS Aquitaine : Union des Syndicats de l'Immobilier www.unis-immo.fr

FESTIVAL MUSIQUE FESTIV' Patrick Zygmanowski et sa femme Tamayo Ikéda www.galaxyart.net

PHILIPPE COUGRAND www.philippecougrand.com



Mes compétences :

Logement social

Communication

Relations presse

Réseaux

Médias

Recrutement

Coaching