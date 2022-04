Jean-Michel LEDUCQ

2012- Formation Equipements et Réseaux Informatiques (CNAM Lille)

2007-2011 Responsable CAPECO-LILLE (Agence Technique & Commerciale et SAV)

2004-2007 Responsable commercial et Développement, CAPECO

Ingénierie, Automatisation & informatisation de la production industrielle

2000-2004 Chargé d’affaires, Emballages et Matériels d’emballage

1997-2000 Chef d’entreprise Agro-alimentaire, Production et Commercialisation

1995-1996 Formation Pilote de Ligne

1981-1994 Chef d'exploitation agricole (Céréales, Légumes, Elevage hors sol, Fabrication d'aliment du bétail)



Mes compétences :

Agriculture

Agroalimentaire

Commercial

Création

Entrepreneur

Implantation

Ingénierie

Responsable Commercial

Secteur agroalimentaire

Technico commercial

Technique

ventes