Jean-Michel LEHUÉDÉ

A travers mon expérience en R et D chez un industriel et de chef de groupe qualité chez un grand distributeur, j'ai acquis une solide expérience dans le domaine des boissons et de la qualité.

Par la suite j'ai réalisé des audits de certification IFS et BRC via un organisme de certification. Actuellement consultant indépendant au sein de CADRES EN MISSION, je suis en mesure de réaliser des missions auprès de responsables de la Grande Distribution et d'industriels/PME : réalisation d'audits (référencement, suivi, diagnostic qualité, pré-audit IFS V6), conseils, accompagnement dans une démarche qualité, tout ceci avec pragmatisme



Mes compétences :

Audits

Démarche qualité

Qualité