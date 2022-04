Antoine LEHUÉDÉ

J'exerce dans les domaine du Marketing et du Management. Je developpe un processus de Management à travers la dynamique de groupe, la connaissance de soi et des autres, le pilotage de la décision, à dose de coaching et de créativité. Dans le domaine marketing je suis particulièrement orienté vers la qualité des services et le benchmarking pour réfléchir à de nouveaux concepts.

Aussi à l'aise dans les démarches publiques ou privées, je suis convaincu ques les concepts et les réalités concrètes de terrain sont tout à fait conciliables et complémentaires.



Mes compétences :

Créativité