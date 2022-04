Anne LEHUÉDÉ - VAN WYNENDAËLE

Bonjour, je suis chargée de mission développement pour l'association France Alzheimer 49, Cette dernière s'appuie sur des valeurs de respect, solidarité et courage que je partage.

Les compétences complémentaires des bénévoles, leur expérience , celles de l'assistante et la mienne apportent une grande richesse à la structure. Notre mission est d'accompagner les couples aidants/aidés, de former les aidants à l'accompagnement des personnes malades, de mener des projets afin de faire rayonner l'association et les messages qu'elle porte.



Nous menons des actions de communication, des projets avec les institutions, établissements médicaux, collectivités territoriales, entreprises, fédérations professionnelles, associations... informons et formons les étudiants des universités et des écoles du secteur médico-social sur la maladie d'Alzheimer et troubles apparentés, sur le soutien existant. Nous prônons la mutualisation, la collaboration pour unir nos moyens et outils.



La recherche de financement reste cruciale et c'est une autre de mes missions!





Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Communication

Communication interne

Communication interne & externe

Communication interne externe

Création

Création d'entreprise

Créativité

Imagination

Marketing

Ressources humaines

Voyages