François VANDEPLASSCHE

Un triple parcours technique, commercial et d'entrepreneur basé sur les produits et process innovants me permet de vous proposer mes compétences et mes particularités pour développer et mener à bien vos projets.



Créatif mais les pieds sur terre, mes connaissances transversales du monde de l'entreprise m'ont amenées à gérer et développer des projets intégrant la création du produit, son industrialisation puis son développement marketing et commercial.



Consultant process et produits auprès de grands groupes, je reste à votre disposition pour discuter des atouts que je peux amener à votre société.



Mes compétences :

Consultant

Réalisation

Automatisme

Innovation