Jean-Michel LEON

Véritable « bras droit » et « business partner » de confiance du Dirigeant, afin de lui permettre de se focaliser de manière optimale sur ses problématiques commerciales et d’exploitation, je me suis fait une spécialité dans la prise en charge du management de l’ensemble des domaines fonctionnels de l’Entreprise. Pourvu de fortes capacités d’adaptation et de négociation, homme de conviction et de persuasion, de dialogue et de médiation, autonome, force de propositions, j’optimise les ressources disponibles et bâtis autour de moi des équipes efficientes afin de mettre en adéquation l’organisation et le fonctionnement de l’Entreprise avec la vision stratégique de son Dirigeant. En tant que « gardien des Actifs », je participe étroitement, à l’analyse, à l’anticipation et à la prévention des risques, à l’amélioration de la qualité et de la transparence de l’information, à la fiabilisation du contrôle interne.



Doté d’une triple formation, d’ingénieur ETP, d’auditeur « Arthur Andersen », puis de gestion et management stratégique ICG, je bénéficie d’une expérience de plus de 22 ans d’administration d’entreprises, au sein de groupes à dimension internationale et de groupes de PME, dans les secteurs, Industriels, du BTP et des Services.



Lorsqu'il s'est agit, en tant que Secrétaire Général, de fédérer et de mettre en cohérence la maîtrise de l’exploitation de 11 PME du secteur du BTP, c'est mon savoir-faire en matière de mise en œuvre de stratégie globale et d’organisation d’entreprises qui m'ont permis de réussir. À cette occasion, mes capacités, à conceptualiser les modèles économiques et les outils décisionnels nécessaires à cette tâche, à piloter leur développement et leur mise en œuvre, ont largement participé à ce succès.



Plus récemment, mes responsabilités de Conseil en Management et de Manager de Transition m’ont amené, à aborder et à résoudre des problématiques très concrètes, tant opérationnelles que fonctionnelles, d’entreprises de différents secteurs d’activité, ou à accompagner la montée en puissance de l’équipe Dirigeante dans le cadre d’un LBO y compris dans la phase de planification du développement d’une nouvelle activité de diversification. L’établissement de diagnostics stratégiques et financiers, de business plan, de refonte de processus, m’a conduit, à optimiser leur BFR, donc leur trésorerie, à réduire leur délai client ou leur niveau d’engagement hors bilan, à limiter leurs risques, à améliorer leur capacité de maîtrise économique, à développer leurs performances et/ou à accompagner leur redressement.



Dernièrement, c’est avec une fonction étendue de Directeur Administratif (par l’encadrement de l’ensemble des Services « Support » / effectif de 25 personnes) que j’ai mené à bien, dans un contexte particulièrement sensible, la clarification de la situation économique réelle et son assainissement, la remise à niveau des méthodes de travail, le pilotage de la mise en œuvre des axes d’amélioration définis avec le Comité de Direction, la conduite du changement et la réorganisation des Services Administratifs et Financiers de l’Agence Bâtiment de la filiale d’un groupe routier international.



Sur le plan personnel, je suis à même de vous apporter mon expérience du management d'équipes par la mobilisation des énergies vers l'atteinte d'objectifs communs. Adaptabilité et intelligence relationnelle, pragmatisme, rigueur et efficience dans l'action, me donnent une bonne capacité à percevoir et à analyser les situations complexes afin d'optimiser la prise de décision.



Convaincu que mes qualités techniques et humaines sont à la hauteur des enjeux que vous attendez, je serais heureux de pouvoir vous rencontrer et partager avec vous nos intérêts communs.



Mes compétences :

Analyse des risques

Audit

BFR

Budget

Budget management

Business

Business plan

cash flow

Conception

Conduite du changement

Contracts

Contrats Long Terme

Contrôle interne

Design

DSO

Gestion budgétaire

Internal control

Leading Change

Management

Organisation

Organization

Outils décisionnels

Performance

Restructuring

Risk Analysis

Stratégie

Strategy

Trésorerie