Jean Michel LEROY

Technico-commercial chez un des principaux fabricants mondial dans le domaine de la ferrure et serrure pour fenêtres et portes.



J'ai tout d'abord représenté la Sté Faille-Hubert (Distributeur et Spécialiste dans la fourniture des ferrures et accessoires pour la fabrication et la mise en oeuvre de menuiseries P.V.C, Aluminium et Bois) près de 20 ans.



Avant de saisir l'opportunité de rejoindre l'entreprise Siegenia-Aubi-K.F.V., j'ai développé durant 2 ans Pour le Groupe DAD-Decayeux (Leader de la boîte au lettre individuelle et collective), la marque Carmine et le réseau "La sécurité" (Fabricant et Spécialiste en Serrurerie,Cylindre,Organigramme,Déco.Batiment, Coffre-fort et porte de Sécurité.



Mes compétences :

Aluminium

Commercial

Menuiserie

Serrurerie

Technico commercial