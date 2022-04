Jean-Michel LEVIEL

De formation technique, autodidacte et entreprenant, j'ai accrus mes compétences en management au sein de l'association APF. Cette structure était en mode prestation de service en panier garni, elle est passée en 10 ans en partenaire sous traitant à part entière.

J'ai développé :

- le service câblage électrique en partenariat avec plusieurs entités Schneider Electrique. Nous sommes passées de 2 personnes à plus de 50 personnes.

- Mise en place d'un accord cadre avec ETDE groupe Bouygues au sein des entreprises adaptées France.

- Développement du service achat-approvisionnement.

- Intégration du SI GPAO Clipper.

- Augmentation du CA avec sur ma dernière année un bilan positif.



Après 14 ans, j'ai décidé de relever un nouveau challenge. J'ai accepté un poste de directeur de production dans une entreprise spécialisé dans l'évènementiel. Cette fonction m’a permis de développer des compétences de gestion dans l’urgence, dans cette activité régit par une très forte saisonnalité. J’ai développé des compétences en logistique en optimisant la planification et l’organisation des installations des décorations de Noël. Implanter, sous à peine 2 mois, les décors, dans 78 sites commerciaux en France, demande une aptitude à l’anticipation, la rapidité d’exécution et la planification (moyens logistiques, humains et matériels).



Suite au rachat de la société SLD, je me suis orienté vers la société Adrexo comme directeur de plateforme de mécanisation. Ce site était ouvert depuis 6 mois. Le recrutement, la cadence machine, les délais de livraison et la maintenance préventive devaient être redressés. Ce que je me suis acquitté en à peine 2 ans.



J'ai ensuite été sollicité par le PDG de Yelloz industry sur Evreux comme directeur de site. Le manque de commande sur les 4 premiers mois de 2018 a mise à mal la santé financière de la société. J'ai souhaité rompre mon contrat en rupture conventionnelle pour permettre de rechercher activement un nouveau poste.



Mes compétences :

TPM

Lean management

5S