Bastien LUCAS

Issu d'une formation technique orientée électricité et industrie, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur généraliste avec une spécialité automatismes et systèmes de production.

De part ma curiosité et mon goût pour l'électricité, les automatismes et l'informatique industrielle, j'ai cherché un emploie me permettant d'être proche de la technique tout en ayant une activité variée avec beaucoup de relationnel.

Mon emploie me permet aujourd'hui de côtoyer le monde industriel et trouver des solutions techniques aux problématiques de mes clients.



Mes compétences :

Commercial

Process

Industrie

Vente

Ingénierie

Gestion

Automatismes industriels

Enseignement