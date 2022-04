Jean-Michel LIÉNARD

Event Art Création c'est avant tout une équipe de passionnés qui vous feront découvrir la musique comme personne! Alors si vous désirez faire de vos événement une réussite et n'hésitez plus !



A quelles occasions?

Toute fête, divertissement, banquet, soirée, dîner spectacle, bal, cocktail,

gala, garden-party, mariage, thé (dansant), réveillon, anniversaire,

Chapiteau festif, animation (pour enfants, pour club, pour 3eme âge),

concert, vernissage, ...



Nous vous proposons :

Concerts :

Classique : (toutes les musiques de Chambre) duo, trio, quatuor, etc...

piano classique, guitare sèche, violon, accordéon classique, quatuor et

quintette de cuivres, ensemble de cuivres, fanfare, musique militaire,

ensemble classique, ensemble de percussion (4mus), ensemble de

saxophones (en rue ou sur scène (+/-15 musiciens), duo de musique slave et

tango.



Jazz : middle, dixieland, manouche, jazz cool, swing, etc..

Duo, trio, quatuor, grand ensemble, big bang. En salle ou ce déplaçant en

rue (dixieland).



Funky : groupe de 8 musiciens « Groove »

Tango : à partir de 1 musicien, duo, quatuor, et aussi un spectacle complet

avec danseurs (4)



Mini opéra : disponible sur demande (ex : Flûte enchantée WA Mozart)



Fanfare : tout niveau avec ou sans majorettes. En rue ou sur scène.



Bal :

groupe de bals de 4 musiciens à 15 musiciens selon le budget et la place

disponible, sonorisation comprise. (5 heures de prestation, maximum 6

heures)



Animation :

Musicale : À partir de 1 Musicien (orgue-piano) avec ou sans chanteur,

chanteuse. À partir de 2 musiciens (tout instrument). Pour petit cocktail,

vernissage, anniversaire, 3 en âge.

Pour enfants : clown, magie, petit spectacle

Théâtre : scène théâtrale, duo comique, humoriste, travesti,

transformiste, grand spectacle de magie. Etc...