Jean-Michel LOTTIER

Situation : Ingénieur Étude & Développement ALTEN - prestataire chez MORPHO SAFRAN.



Ancien élève ingénieur de l'école CPE Lyon dans la filière Électronique, Télécommunication, Informatique (ETI), j'obtiens le Bachelor's degree en Avril 2012 clôturant mes 2 années d'étude effectuées en Grande École. J'ai effectué ma dernière année d'étude à l'école Polytechnique de Montréal dans les génies Informatique et Logiciel (GIGL) après une année de césure chez Beetween, un cabinet de recrutement, en tant que stagiaire développeur Java J2EE. Suite à la réalisation du Projet de Fin d’Étude (PFE) au sein du pôle R&D de ALTEN, j'obtiens le diplôme d'ingénieur - promotion 2015 - et j'intègre le secteur Aéronautique Spatial Défense (ASD) chez ALTEN.



Passionné de Judo, j'ai appris les valeurs essentielles de la vie en société, notamment le contrôle de soi et le respect d'autrui. Par ailleurs, j'ai développé mon esprit d'équipe lors des différents projets réalisés, je suis maintenant en mesure d'intégrer facilement une équipe et être rapidement opérationnel. En outre, ouvert d'esprit, je peux m'adapter à un nouvel environnement.



Je vous invite à visiter mon profil en détail pour plus d'informations.



Mes compétences :

Java JRE

Langage C / C++

OOP

HTML/CSS

Embedded Systems

Networks & Protocols

Compilation Technical

Microprocessor systems

Database management system

J2EE

Web services

Javascript / JQuery

Jboss

JPA/Hibernate

JSF

EJB3

Réseaux informatiques & sécurité

Sécurité informatique

Cloud computing

Python

Intelligence artificielle