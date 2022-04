Jean-Michel LY

Conseiller spécialisé en création et développement d’entreprise

Animateur du Club des Nouveaux Entrepreneurs dans les Hauts-de-Seine (réseautage, networking)

Diplômé master 2 Entrepreneuriat et entrepreneur, prêt à relever votre challenge !





Savoir-faire :

- Accompagnement des entreprises ante et post création

- Evaluation de l’adéquation homme/projet pour optimiser les chances d’aboutissement d’un projet personnel

- Piloter une étude de marché et élaborer une stratégie commerciale

- Evaluation du business model accompagné de préconisations

- Réalisation du prévisionnel financier et instruction de dossier pour recherche de financement

- Accompagner le chef d’entreprise sur les orientations juridiques

- Aider le dirigeant dans l’arbitrage pour une meilleure optimisation fiscale et sociale

- Suivi opérationnel et développement des entreprises par la définition des axes stratégiques et la mise en place du plan d’actions commerciales





Ayant le goût du challenge, j’éprouve un réel plaisir à relever les défis entrepreneuriaux qui se présente à moi.









Mes compétences :

Création

Entreprenariat

Réseau

Business planning

Étude de marché

Financement de projet

Organisation d'évènements

Gestion de projet

Stratégie commerciale