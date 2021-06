Jean-Michel MAGAT

Issu d'une famille de "soyeux", au fil du temps, j'ai tissé des liens étroits avec les métiers du textile.



Au cours de mon activité professionnelle, j’ai occupé différents postes en atelier (préparation, tissage Armuré et Jacquard, réglages et dépannages machines) ainsi qu’en encadrement (responsable de maintenance, chef d’atelier, directeur de site…) qui m’ont permis de renforcer mon expérience textile et humaine.



Passionné par l'histoire et la technique, j’ai rejoint les bénévoles du musée du tissage et de la soierie. Je fais découvrir à nos visiteurs l’univers du textile au travers de nos machines à tisser anciennes et modernes……





Mes compétences :

Tissage

Ordonnancement

Production

Planification

Textile