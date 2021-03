Jean-Michel MAIRE

Depuis février 1996

Assistant technique avec une évolution technico-commerciale en 2007 chez les équipementiers automobiles de lEst de la France et en Slovaquie, pour la société Axalta Coating Systems (ex-Dupont Performance Coatings) 78202 Mantes-la-Jolie.

- Suivi des stocks, conception et réalisation dun « tracker » pour calculer la durée de couverture des stocks en fonction des prévisions clients, des lancements de lots.

- Correspondant clients, qualité, nouveaux projets, vie série

- Expertise et préconisation process produits : optimisation de laspect, teinte

- Essais des nouveaux produits en clientèle jusquau suivi de la pièce chez le constructeur.

- Interface clients /Axalta : développement Allemagne, production Autriche Allemagne

- Détermination des corrections des teintes sur ligne, et modifications des stocks chez le client.

-Jai pris volontairement lobjectif de faire aligner les process dapplication de nos fabricants par rapport à ceux des clients pour reproduire les teintes sur les lots suivants. Mise en place de tolérances teinte (x-rite, Byk Mac) afin dêtre au plus proche de lexigence, avec la tendance demandée par le constructeur et de réduire les interventions de corrections.





Juin 1992 à Janvier 1996 :

Technicien en Assistance technique en "Proline" aux Automobiles Peugeot Sochaux pour la société HERBERTS France

- Réception et contrôle des produits.

- Réglage des nouvelles teintes et vernis : solvants lourds, tensio-actifs, résistivité, etc...

- Suivi et analyse qualité.

- Stage de formulation des peintures dispensé par lA.F.P.E.V.



Décembre 1990 à Mai 1992 :

Agent technique chez Peugeot Motocycles (Mandeure 25350) au laboratoire peinture.

- Contrôle des lots de peinture avant livraison et suivi des applications sur différentes installations



Mes compétences :

Assistance technique en peinture automobile.

La bonne couleur pour une meilleure harmonie.

Gestion de projet

Suivi clientèle