Christophe CHAPELLE

Manager expert dans l'industrie, plus particulièrement dans la série, et l'automobile, mon parcours professionnel à été jalonné par des expériences riches et complètes.



S'appuyer sur les compétences des femmes et hommes de l'entreprise, déceler les talents et les positionner dans leur domaine d'excellence permet l'émulation et apporte la motivation. Respecter les différences et écouter les attentes et les idées de l'équipe permet à l'entreprise de progresser et de conserver un climat social serein.



"Les valeurs humaines de la performance" ou, permettre à chacun de s'investir pour développer les compétences collectives. Cohabiter dans le respect des règles sociales, donner l'exemple, favoriser l'initiative, faire partager son savoir et son expérience, encourager et valoriser l'effort sont autant d'outils de management qui inciteront chacun a s'investir pour développer les compétences collectives. C'est avec ces valeurs que j'ai pu réussir a accompagner le collectif vers la réussite de leurs projets.



La stratégie d'entreprise, portée par le management doit tout mettre en oeuvre pour assurer la satisfaction du client. Définir et mettre en oeuvre des indicateurs de performance simples, en vérifier leur efficacité assurent la pérennisation de l'entreprise. Pour simplifier la mise en oeuvre, il parait naturel de décomposer les opérations en process simples. L'analyse des résultats au quotidien apporte une amélioration permanente au système. Un des objectif à fixer est d'optimiser chaque process dans un souci de performance technique et humaine, de sécurité et surtout de rentabilité.



Il parait primordial de fixer des objectifs financiers par métier et par process afin d'assurer la rentabilité et la cohérence de l'entreprise.



Mes compétences :

Direction commerciale

Direction de centre de profits

Direction générale

Audit qualité

Analyse stratégique

Contrôle qualité

Gestion de la production

Gestion de la qualité

En Management

Budgets

Microsoft Project

Microsoft Office

Kanban

ISO 900X Standard

Audit

Technique

Organisation