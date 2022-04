Jean-Michel MALAVOI

Connaissance en Œnologie



- Diplômé Wine & Spirit Education Trust - niveaux I, II et III -

Ecole du vin, Paris (février à juillet 2013)



Compétences & qualités



- Accueillir les clients

- Identifier leurs besoins et attentes

- Conseiller et aider le client à faire son choix

- Faire découvrir les produits, animer des dégustations

- Fidéliser la clientèle

- Participer au rangement et à la valorisation du magasin, des rayons

- Gérer les stocks et les commandes

- Qualités relationnelles, écoute, patience, dynamisme, enthousiasme, organisation



Expériences professionnelles



2001 – 2013 Administrateur des ventes

AIR BP - Groupe BP France (Pétrole / Distribution) – Cergy (95)

- Gestion des stocks carburants pour l’aéronautique

- Gestion des commandes de carburants et lubrifiants aéronautiques

- Enregistrement des ventes, mise à jour des profils clients et tarifs

- Interface avec l’équipe commerciale, les compagnies aériennes, les filiales

- Gestion des réclamations et relances clients



1997 – 2001 Gestionnaire opérations bancaires

Price Water House Cooper / BP France – Versailles (78)

- Gestion des opérations des comptes courants et bancaires multidevises

- Gestion des prélèvements automatiques, lettres de changes, impayés

- Mise en paiement des fournisseurs



1990 – 1997 Comptable BP France (Pétrole / Distribution) – Cergy 95

- Comptabilité clients / suivi des impayés / justification des comptes

- Suivi des frais bancaires et des règlements non-imputés

- Gestion des prélèvements automatiques et des lettres de changes



1986 – 1990 Agent comptable Succursale Renault - Mantes (78)

- Comptabilité fournisseurs : traitement et mise en paiement des factures

- Comptabilité clients : suivi des règlements et relances clients



1983 – 1986 Aide-comptable Compta Ile de France – Mantes (78)

- Codification et saisie des pièces comptables, rapprochements bancaires



Formations



Diplômes - WSET I, II et III ( 2013 ) - BEP Comptabilité - CAP Comptabilité (1983)



Formations qualifiantes - Gestionnaire paie et administration du personnel par CEGOS (septembre 2013)

- Gestion des stocks par CEGOS (avril 2013)



Langues - Anglais intermédiaire



Informatique - Pack Office / Access, Business Object, Saga

- Oracle : ESPA, ESPM, Oracle Financial, Trésorerie Manager







