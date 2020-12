Jean-Michel MAUCLAIRE

Tongue Laboratory développe et commercialise un dispositif médical breveté.

Cet appareil, qui se place dans la bouche, a pour objectif principal la rééducation de la langue, ce puissant ensemble de muscles situé dans le tiers inférieur du visage.

Une langue qui dysfonctionne ou ne se place pas bien provoque des malocclusions dentaires. Elle est souvent à l'origine de troubles de la respiration: ronflements et apnées du sommeil.

Une langue qui fonctionne correctement, c'est l'assurance de ne pas avoir de récidives suite au traitement d'orthodontie. C'est aussi une meilleure respiration par le nez, des ronflements et apnées réduits.



