Jean-Michel MAZIN

Ingénieur Senior, plus de 30 ans d’expérience dans la conception, le développement du Contrôle Commande des procédés industriels continus ou discontinus. Autonome, flexible, rigoureux, méthodique et le sens des responsabilités, j’ai acquis une expérience dans de nombreux secteurs industriels dans les secteurs du verre, de l’automobile, de la papeterie, du transport, du traitement de fumée et des eaux, de l’environnement, du nucléaire, du transport de gaz et de l’agroalimentaire. Mes capacités à travailler au sein d’équipes de projets multidisciplinaires m’ont permis d’effectuer les études les plus complexes et d’assurer la mise en service de grands projets.



Mes compétences :

Ingénieur Electricien

Ingénieur Automaticien