Jean-Michel MERCIECA

Agé de 35 ans, dynamique, travailleur et sportif, je suis passionné et motivé par les challenges et la nouveauté. J’ai toujours en tête la volonté d’atteindre les objectifs et de faire réussir mes équipes. J’apprends rapidement et mets à profit mes nombreuses expériences.

Pour mon quotidien, je ne fume pas et je ne bois pas d’alcool, mes seules addictions sont mon fils et ma passion pour les motos.



Mes compétences :

Manager de rayon

Gestion de production

Gestion de commandes

Management

Connaissance des regles d'higiene

Réunions participatives

Grande distribution

Qualité

Hygiène

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Exel

Créativité

Dynamisme

Servant leader

Bookkeeping

Project Management