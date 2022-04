Jean-Michel MESLEM

Ma carrière professionnelle, riche aujourd'hui de près de 26 années d'expérience, a été effectuée dans des sociétés de l'industrie à hauts risques dont la culture et la formation à la sécurité étaient les valeurs premières car représentant la garantie d'un business durable.



C'est donc tout naturellement que j'ai été conduit, il y a 2 ans, à réaliser une longue mission chez TECHNIP France, au sein du Département management des risques industriels, au cours de laquelle il m'a été confié les fonctions de responsable des risques dans le cadre d'appels d'offres dans le domaine du pétrole et du gaz et de grands projets dans le domaine nucléaire.



A ce titre, il m'a été permis de gérer en direct la production de procédures de gestion des risques et de registres de risques et opportunités. Organisant l'apparition potentielle de tous les aléas d'un projet, leurs causes et leurs conséquences ainsi que les plans de mitigation correspondants, la fonction de responsable des risques est donc tout à fait stratégique dans la conduite et la réalisation des objectifs d'un projet notamment en termes d'appréhension des dérives du planning global et des budgets.

En amont de l'estimation d'une offre, le rôle du manager des risques est d'identifier les risques spécifiques capables d'affecter directement la contingence et les provisions du budget du projet.



Mon expérience à l'Association Européenne des Gaz de Pétrole Liquéfiés pendant 6 ans m'a permis également d'aborder les questions de règlementations et de normalisation internationales dans un secteur sensible (celui du GPL) et exigeant (industrie fortement régulée).



Mon parcours professionnel est donc un garant pour la réussite dans des postes stratégiques de management technique de projets et/ou d'offres à l'international.



Maitrisant parfaitement la langue anglaise tant à l'écrit qu'à l'oral, je recherche un poste sur la région IDF à mobilité ponctuelle.



Mes compétences :

Expert technique

Risk management

Bid/Service Delivery/Project Manager

Anglais

Chef de projet

Energie

Consultant

HSE

Gestion de projets

Ingénierie

Lobbying

Nucléaire

Veille

Rédaction