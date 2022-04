Passionné par l'aménagement d'espace intérieur, passant par l'art en général, par le mobilier sur mesure,

et étant soucieux du détail en particulier. Employant des matières comme le bois, le verre, les métaux et autres matières dérivées...

Aimant le chalenge dans le domaine architectural, la mise au point technique, étudier la faisabilité des grandes idées les plus farfelues immaginées par de grand architecte ou de grand designer, decorateur...

("les moutons à cinq pattes...")



Grace à mon parcours, mes connaissances et mon experience dans ce domaine,



j'aime satisfaire leur attente.



jean-michel Metzger.



Mes compétences :

Technique

Conducteur travaux

Bois

Dessin

Devis

Commercial