Jean-Michel MEYER

Comme druide, j’interviens dans différents domaines, en union avec le divin, les 5 éléments (terre, air, eau, feu et éther), la nature, le monde animal, le monde minéral et bien entendu mes semblables.





Sur le plan physique, je travaille en Shiatsu Namikoshi (stress, soucis musculaire et dorsal…) et en Massothérapie Enfant (Médecine traditionnelle Chinoise) et Harmonisation et régénération énergétique par la méthode Enelph.





Sur d’autres plans, la voyance avec les tarots, les runes, le yi king (quelle route prendre, les blocages…) et la numérologie.





Aussi un travail sur les négativités des maisons, terrains ou lieux. La terre depuis plusieurs siècles a emmagasiné le mal être, la guerre, les violences… et en remontant à la surface, ces énergies négatives nous fatiguent, nous rendent malades, nous empêches de louer ou vendre,… en travail pendulaire, j’enlève les énergies négatives, les présences éventuelles, et réharmonise ces lieux ou demeures.





Mes compétences :

Organisé