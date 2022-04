Jean-Michel MEYER

Fondateur en 1998 de la société Azur-Press - Information Géographique.

C'est l'outil de valorisation d'un parcours et de passions professionnelles ou privés, permettant de proposer des diagnostics et expertises croisés sur un territoire.



De formations initiales en géographie puis urbanisme, ce n'est que vers les années 2000, que je suis revenu à l'urbanisme et à l'information géographique.

Entre temps, après un passage en bureau d'étude à l'issue d'un cursus universitaire, c'est par hasard que je me suis dirigé vers d'autre métiers :

- régie de productions cinématographiques et publicitaires (recherche de décors extérieurs, organisation et planification du tournage, logistique, relations avec les collectivités locales,…). C'est une rude école, mais très gratifiante quand on à la chance de se mettre au service de grands réalisateurs comme Robert Altman ou Yves Robert.

- presse quotidienne et magazine en contribuant au rédactionnel. Pour vous initier à la maitrise des outils de PAO et à l'écriture, il n'y a pas mieux.



La photographie, elle, n'est pas qu'une passion, c'est une tradition familiale remontant à mon arrière-grand-père.



La confrontation de ses expériences m'a amené à créer ma propre société d'expertise, d'"Information Géographique", notion prise au sens large, sans la restreindre à des aspects purement cartographiques, mais en prenant en compte la multiplicité des facteurs intervenant dans le façonnement d'un territoire.

La maitrise des outils métiers (Système d'Information Géographique, PAO, DAO, retouche d'image numérique, programmation) a été un plus bien utile.



Mes compétences :

Urbanisme

Cartographie

Géographie

Photographie