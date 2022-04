Jean-Michel MIALLY

Je suis spécialisé dans l’informatique médicale depuis plus de 14 ans, et plus particulièrement dans l'accompagnement du changement en milieu Hospitalier et Privé, dans les domaines :

- de l'imagerie médicale (RIS/PACS), des Blocs opératoires, et de l'anatomo-pathologie,

- de l'optimisation des ressources et de l'agenda patient,

- du dossier médical (DPI, DMP, DP),

- du dossier de soins et du circuit du médicament.



D'un profil très opérationnel, et en contact permanent avec les équipes projets côté clients et côté industriels, nous travaillons ensemble à la mise en place de nouveaux systèmes d'informations et d'organisation, dans le secteur de la santé.



