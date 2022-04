Jean Michel MONDORY

HOA ZEN, marque solidaire , s'organise autour de :



- HOA ZEN Arts Martiaux , Array créée en 2009 est la 1ére marque de vêtements Arts Martiaux s'inscrivant dans une démarche de Commerce Solidaire *.

* HOA ZEN soutient l'ONG Alliance Anti Trafic dans son travail de prévention et de lutte contre le trafic sexuel au Vietnam

Hoa Zen Arts Martiaux propose :

A / Tenues et Produits pour les ARTS MARTIAUX ( particuliers, clubs, ou Fédérations ). Hoa Zen est spécialisée dans la tenue personnalisée

B / ARMES (artisanat Vietnam) pour l'entrainement aux Art Martiaux .

C/ BIEN ETRE et COSMETIQUE : Baumes, savons, shampoings en complément nécessaire à une bonne pratique martiale et une hygiène de vie.



HOA ZEN, c'est une approche militante du Commerce :

" Il est possible de faire du Commerce Rentable, tout en reconnaissant la valeur du travail , en payant le Prix Juste et en étant utile à d’autres »

L'esprit HOA ZEN, c'est :

- Vous proposer un prix équitable

- une alternative d'achat, avec des garanties de fabrication respectueuses de l'humain

- un engagement et un soutien aux cotés de l'ONG Alliance Anti Trafic dans son travail de prévention et de lutte contre le trafic sexuel au Vietnam.



HOA ZEN Fair Trade Consultant (2017) Array

Fruit de l'expérience acquise par HZ Arts martiaux depuis 8 années ,Hoa Zen Fair Trade Consultant propose



- une plateforme centralisant le maximum d'acteurs du Commerce solidaire, équitable, ptojets sociaux en Asie du sud est

- conseil et accompagnement au montage de projet Commerce Equitable / Solidaire avec l’Asie du Sud Est

( interface commercial pour vous faire connaitre, promouvoir et valoriser vos savoirs faire, pour une meilleure lisibilité à l’export .

- sourcing solidaire



Mes atouts pour votre projet :

- structure légère et réactive

- outils et démarches personnalisables

- connaissance de la langue, de la culture :

- un vécu et réseau professionnel au Vietnam

- une solide approche RH, Ingénierie de formation et programmes de formations ( avec un intérêt particulier pour les relations inter culturelles FR / VN)

- un réseau local (VN, Cambodge Laos)



N'hésitez pas si vous êtes porteur de projet ou si vous avez des idées...il y a tant à faire!!!



Mes compétences :

Arts martiaux

Communication

Communication interculturelle

Formation

Ingénierie de formation

Interculturelle

Vêtements

Responsabilité sociétale des entreprises

Commerce équitable

Sourcing international