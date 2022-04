Jean Michel MONTFORT

Consultant indépendant, accompagnateur de la dimension sociale et culturelle, de la vie des territoires et des organisations.



Évaluateur en dispositifs participatifs.



Accompagnateur d'associations culturelles et artistiques.



Formateur notamment en approches évaluatives.



Recherches personnelles sur la co-construction de projets appuyés sur les cultures vivantes des citoyens et la pertinence de l'intervention artistique, sur les « créations partagées ».



- Stage PNL systémique en 2010 avec Robert Dilts

- Formation Coaching et Supervision CNAM 2009, avec Dominique Lecoq

- Formation aux approches et techniques de créativité avec Iris-créativité, 2008 et 2009

- Formations au Théâtre-forum/Théâtre de l'Opprimé avec la Cie NAJE, 2010 et 2011



@ Suivi régulier de l’Université de Tous Les Savoirs (depuis 2000)

@ Divers séminaires relatifs au développement social local (MDSL)

@ Formations en psychothérapie familiale systémique (Saul Fucks, Mony Elkaïm)

@ Participation aux travaux de l’ADELS, revue Territoires, administrateur national pendant 3 ans

@ Suivi des travaux du site AMX-AP, dédié à l'étude de la complexité et de la systémique.



Mes compétences :

Création

Créativité

Culture

Intelligence collective

Politique

Transmission