Jean-Michel MOREAU

Je suis entré à CWI depuis mars 2009 sur une création de poste de gestionnaire contentieux. Après avoir créé les procédures et structuré ce poste, j'ai pu évoluer en interne sur le poste de Superviseur, en janvier 2012.



Désormais et après avoir suivi une formation sur le management, j'assure la formation, l'évaluation et l'encadrement d'une équipe d'une trentaine de gestionnaires au sein du service relation clients de la société (grand public et grands comptes).



Je m'occupe de l'organisation du travail de l'équipe dans le respect des délais et des objectifs fixés par la direction.



Enfin, je suis en charge de l'animation, de l'encadrement de mes équipes, en vue d'optimiser la motivation de tous et de fidéliser l'équipe de collaborateurs à ma charge.



Mes compétences :

Excel

Word

Planification

Powerpoint

Recouvrement

Contentieux