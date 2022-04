Jean-Michel MORIN

Responsable du service commercial d’une société de négoce agricole, MAGNE SAS, implantée en Languedoc Roussillon, j’anime une équipe de 20 Conseillers Agronomiques Préconisateurs et de 15 responsables de magasins.

Je m'investis dans un suivi régulier des collaborateurs par un management par objectifs et une délégation adaptée.

J’assume de plus la négociation des achats pour certaines gammes, la mise en place des plans marketing, l’organisation et le suivi des campagnes de ventes ainsi que l’événementiel Client et Equipe.

Cadre dirigeant, j'assiste le PDG dans ses décisions de gestion et ses choix stratégiques.

Précédemment Directeur régional Grand Sud Est au sein d’un leader de la fertilisation j'ai développé les ventes au travers de Délégués régionaux auprès d'un réseau de distribution agricole.

Une formation "cadre" à l'I.A.E. d'Aix en Provence (MBA) en 1994 m'a permis de compléter et approfondir mes acquis professionnels de mon début de carrière.



Mes compétences :

négoce

distribution

MBA

directeur commercial

management