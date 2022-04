Jean-Michel MOST

Mes activités de recherche sont principalement consacrées à la caractérisation expérimentale et numérique dans le domaine de la combustion appliquée aux brûleurs modèles et industriels, ainsi qu'aux flammes représentatives d'incendie en espaces confinés, Lors de ces travaux, j'ai été amené à développer, adapter ou utiliser des outils de diagnostics à base de lasers pour la caractérisation de milieux réactifs tels que des flammes (LDV, PIV, PLIF,..). Mon expertise s'est étendu ces dernières années aux domaines de la valorisation de la biomasse, combustion et de la capture du CO2.



Président de l'Association Francophone de Vélocimétrie Laser (www.afvl.ensma.fr) depuis 2006, je coordonne et organise avec mes collègues du bureau de l'Association les évènements francophones dans le domaine de la mesure laser en mécanique des fluides (réalisation d'une vidéo: Poitiers, capitales des techniques laser pour la mécanique des fluides (http://uptv.univ-poitiers.fr/laser ).



Impliqué dans le Programme Energie du CNRS, j'anime le Groupe d'Analyse Thématique sur "Biomasse, combustion, Capture et Stockage du CO2".



Au sein de l'Alliance de Concertation de la Recherche sur l'Energie (ANCRE, membre fondateur CEA, CNRS, IFP), j'anime le Groupe Problématique 8 sur "Industrie et Agriculture".



Expert judiciaire dans les domaines de l'incendie près la Cour d'Appel de Poitiers.



