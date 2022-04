Jean-Michel NEDELEC

DOMAINE DE COMPETENCES



• Gestion d'un centre de profit,

• Définition d’objectifs commerciaux et conduite de la politique commerciale définie par le groupe (Segmentation du marché, CA, marge),

• Réalisation d’un budget d'exploitation en définissant des axes de progrès,

• Développement du chiffre d’affaires et du portefeuille de clientèle,

• Animation de la force de vente, suivi des clients « grands comptes »,

• Définition des moyens à mettre en œuvre (matériels et humains),

• Réalisation du plan de formation,

• Conduite des entretiens individuels d’évaluations et d’objectifs,

• Mise en œuvre des plans d'actions et contrôle de leur efficacité sur le résultat d’exploitation,

• Suivi de la satisfaction des clients et de la rentabilité des affaires,

• Mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité et contrôle de leur application,

• Responsable de la politique qualité de l'entreprise (Certification ISO 9001),

• Communication stratégique et sociale,

• Suivi de chantiers importants et encadrement d’équipes travaux,

• Suivi de la maintenance d’un parc d’équipements spécialisés ou d’une flotte d’engins.



FORMATIONS



2003 Gestion de contentieux - THYSSEN,

1999 Service Leader - SCHINDLER,

1998 Gestion économique et financière - SCHINDLER,

1998 Contrats et marchés de travaux - CEGOS,

1997 Leading in a service company - PA CONSULTING,

1996 Les instances représentatives du personnel - CEGOS,

1995 Formation à l'audit interne - DNV.

1993 Maintenance en ligne Avion DC10-AOM

1991 Maintenance Turbo-Propulseurs Garett-GARETT



Mes compétences :

Technique

Gestion de projet

Bâtiment

Vente

Management

Maitrise d'oeuvre

Audit

Maintenance

Ingénierie

Conseil

Gestion