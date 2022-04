Jean-Michel NOÉ

Consultant financier en acquisitions de PME.



Je vous aide à trouver le bon partenaire et réduire les risques lors d'une acquisition d'entreprise.



Cet accompagnement fait l'objet de rapport écrit de recherche de cibles, d'évaluation d'entreprises et du due diligence.



Mes clients:



- les PMES en recherche de partenaires

- les investisseurs souhaitant reprendre une entreprise

- les filiales de grandes entreprises souhaitant acquérir de petites et

moyennes entreprises.





Networking sur Bruxelles et ses environs

-------------------------------------------



J'anime des groupes d'indépendants et de chefs d'entreprises dont l'objectif est de concrétiser des affaires, des échanges de savoir-faire dans un climat convivial.



1) ICHEC Alumni est le réseau des anciens de l'ICHEC, dans le TOP 3 dans écoles de commerce à Bruxelles. (www.alichec.be)



2) Le Brussels Business Club est un réseau de " networking " social et professionnel encourageant des échanges de qualité entre ses participants grâce aux contacts établis à l'occasion des activités du club.



3) Cercle Val Duchesse est un club d'activité à vocation professionnelle et sociale pour les 30 - 45 ans.

(www.cerclevalduchesse.be)



Mes compétences :

Banking

Corporate finance

DUE

Due Diligence

Finance

Gestion de fortune

Intelligence collective

Investment

Investment Banking

Networking

Prospective

Réseautage

Valuation