Maître Jean-Michel OLAKA assiste et représente les entreprises, les associations et les salariés dans tous les contentieux individuels.

 Rédaction et modification des contrats de travail avec une attention particulière sur les clauses sensibles (rémunération, durée du travail, mobilité, non-concurrence….)

 Procédures disciplinaires et ruptures du contrat de travail (démission, rupture conventionnelle, licenciement...)

 Conseil quotidien dans l'application des règlementations (règlement intérieur, congés payés, formation...)

 Contentieux individuels

 Contestation des accidents du travail et des maladies professionnelles

 Contentieux Urssaf

 contentieux liés à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Le cabinet assure également des conseils aux institutions représentatives du personnel : délégués du personnel, organisation syndicale, comité d’entreprise, CHSCT.



CONTENTIEUX INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

Maître Jean-Michel OLAKA intervient devant toutes les juridictions (Tribunal d'instance, Tribunal de grande instance, Conseil de prud'hommes, Tribunal des affaires de sécurité sociale, juridictions administratives, juridictions pénales...), dans tous les contentieux individuels et collectifs initiés à l'encontre ou à l'initiative de l'entreprise, des associations et des salariés.