Innover Créer Produire Accompagner



le design s'est un mode de vie , l'art et la maniere de se poser les bonnes questions et de regarder autrement.

Mon approche de la création mixe pragmatisme ,art, et une bonne dose d humour.

J'essaye de repenser dans mes projets le quotidien !



Mes compétences :

Arts

Design

Illustration

Peinture