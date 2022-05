Chef de projet chez Valeo, je suis actuellement basé à Munich en Allemagne.

Après 3 ans passés en Qualité et 2 ans et demi en R&D, j'ai choisi depuis septembre 2012 d'entamer un tournant dans ma carrière en me lançant dans le management de projet.



Mes compétences :

Refroidissement et Thermique Moteur

Qualité

Ingénieur

Automobile

Matériaux

Gestion de projet

Communication

Gestion de la relation client