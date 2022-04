Jean Michel OWONO

Au sein de la société AKEVAH CONSULTING, société de Conseil et services, spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans leur démarche de transformation. (Monétique et Moyens de paiement, Management, Nouvelles technologies, Formation), j'interviens dans le Management de la société et la réalisation de missions en tant que Directeur de projets.



Mes domaines d'intervention sont : études d’opportunité, spécifications, tests, pilotes, mise en production, conduite du changement, MOA, assistance aux utilisateurs, pilotage d’équipe, interface avec la MOE et les fournisseurs, animation des instances de projet (comité pilotage, comité incidents, …), avant-vente (détection et qualification de besoins clients, réponse à appel d’offre), formation (rédaction et mise à jour de supports, organisation et réalisations de formation).



AKEVAH CONSULTING est membre de EESTEL (Experts Européens en Systèmes de Transactions Electroniques).



Mes compétences :

Conduite du changement

Direction de projet

Organisation

Banque