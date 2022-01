François LEGER

Le monde SAP est un monde "à part".

Rebutant ou frustrant lorsqu'on y débute ou lorsque l'on est sur un projet de mise en place, il peut s'avérer un formidable outil d'amélioration dans tous les domaines et notamment dans le contrôle et le pilotage de l'entreprise.



Fort d'une première expérience dans le domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion, je suis "tombé" dans la marmite ("magique") du monde des ERP en 1998.

Formé à SAP (avec certification) sur les modules FI et CO, j'ai eu la chance de cultiver les deux univers comptable et controlling et d'endosser toutes les casquettes que le métier de consultant SAP peut vous proposer: avant vente, conception, démarrage, assistance, formation , gestion de projet, Assistance à MO...une richesse des métiers, des clients et des situations que j'affectionne encore aujourd'hui.



Recherchant plus particulièrement les solutions simples, pratiques et pragmatiques c'est tout naturellement que je me suis consacré principalement aux "PME".

Par l'accompagnant dans son développement d'une société qui se consacre tout comme moi à la satisfaction de ses clients, mettant à disposition un centre de compétences SAP multi clients dont j'ai fait partie en tant qu'expert et responsable de domaine.

Par l'accompagnement de clients (rôle d'AMOA) dans la gestion de leur projet décidé ou "subi", leur permettant d'anticiper les différents pièges au cours du projet et en les accompagnant dans le après-démarrage, la formation, et la maitrise du système.



Conscient que la perte de temps est très souvent LE problème émergé des projets, j'ai mis au point un ensemble de principes simples à appliquer qui permettent de mieux maitriser cette donnée fondamentale et de permettre soit de gagner du temps soit de moins en perdre!

Bien évidemment ce n 'est pas le seul axe qui permet la réussite des projets, mais si comme moi vous souhaitez faire aboutir les projets de vos clients cette notion ne vous sera pas indifférente!

Trop de projets sont en dépassement de délais et trop d'équipe finissent sur les rotules alors que la mise en place de SAP n'est pas si compliquée, il est possible de se simplifier la tâche et de se rendre la mise en place plus facile,.... sans sacrifier la QUALITE de la solution!!









Mes compétences :

Gestion d'équipes

BI Webi

SAP COPA

Chef de projets

Finance et gestion

Gestion de projets

AMOA MOA

SAP consultant fonctionnel SAP FI / CO

SAP CO PC