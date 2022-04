Jean Michel PANIER

Cabinet d'affaires Panier & Ameteau.

1er cabinet en transmission-installation de commerces et droits au bail à Tours.



Issu de familles de commerçants et situé en hyper-centre ville de Tours, le cabinet Panier & Ameteau est le mieux à même de vous conseiller dans votre choix d'implantation.



Les plus grandes enseignes nous ont confié leur projets :

Orange, MacDo, Numéricable, DDP Women, La Boucherie, Eat Sushi, Bench, La Route des Bains, Famille Mary, La Chaise Longue, Dessanges, Carpy Coiffure ....





Mes compétences :

Développeur de commerce

Juriste droit des affaires

Business developpement

Commerce B to B

Commerce

Installation