Jean Michel PATIN

JMInfo Consultant Informatique



basée en Ile de France, dans le domaine de l'informatique, vous apporte son savoir-faire pour vous accompagner dans tous vos projets informatiques.



Spécialisé dans le développement de site web et des web services.

Spécialisé dans le développement logiciel sur mesure.

Spécialisé dans l'utilisation, l'installation, le développement et la formation concernant l'outil JIRA de la société Atlassian.



je suis à votre disposition pour plus de renseignement. j'espère vous compter très prochainement parmi mes clients.