Jean-Michel PERDRIAT

Spécialiste de l'Internet depuis 16 ans en qualité de :

- Directeur Général Adjoint aux Echos depuis 6 ans

et

- Directeur des Partenariats pendnat 10 ans chez AOL France.





Mes principaux domaines de compétences :



Management : Co-direction de l’équipe numérique de 25 personnes au sein du groupe Les Echos ; Management de l’équipe des partenariats chez AOL France



Partenariats : Gestion de portefeuilles de plus de 120 accords (groupe Les Echos, AOL France); Expérience de 16 années dans la négociation commerciale et juridique



eMarketing : Développement de l’audience grâce aux techniques « web marketing » (SEM, SEO, affiliation, partenariats, emailing, auto-promotion, …)



Direction de projets : Direction d’une équipe projet pour le développement technique et commercial de produits (Bilans Gratuits, Le Cercle Les Echos)



Mes compétences :

Anglais

Commercialisation

Communication

Développement

Développement de produits

Direction de projets

Éditorial

Internet

Management

Média

Mobile

Négociation

Partenariats

Publicité

Stratégie

Web