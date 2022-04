Jean Michel PIETROPAOLI

Né à Nice en 1956.

Retraite anticipée à 48 ans afin de me consacrer bénévolement à une association Humanitaire et Culturelle "dogon et frères" dont je suis le cofondateur en 2005.

-Passionné par le Mali et particulièrement le Pays Dogon, sa culture et sa philosophie, j'oeuvre à plein temps depuis plus de 4 ans dans la lutte contre la précarité et la pauvreté au Mali.

Notre façon d'agir est atypique (pas unique, heureusement!)





Mes compétences :

Afrique

Organisations humanitaires

Ressources humaines

Art