Jeanne PAILLARD

J'ai exercé pendant des années le métier de journaliste réalisant ainsi le rêve de vivre de ma plume...



Ma carrière depuis deux ans a pris un nouveau tournant plus orientée vers des préoccupations en lien avec des questions environnementales.



Aimant le changement et avec toujours le même appétit pour évoluer et apprendre en permanence, j'aspire à bouger encore, m'ouvrir à d'autres univers, d'autres horizons...



J'aime "creuser", explorer de nouveaux sujets, analyser et produire...



Je parle russe et espagnol couramment; peux me débrouiller en anglais s'il le faut.



Par ailleurs j'ai une fibre artistique très développée; je peins, écris et compose des chansons en langue française.



Je suis curieuse, j'ai une appétence pour la vie qui ne tarit pas